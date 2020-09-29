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Spor

Medvedev, Roland Garros'ta ilk turda elendi

Roland Garros Tenis Turnuvası'nda dünya 63 numarası Marton Fucsovics, 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev'i eleyerek sürpriz bir galibiyet elde etti.

AA29 Eylül 2020 Salı 09:30 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 09:30
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Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nda erkeklerin 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, Marton Fucsovics'e 3-1 yenilerek ilk turda elendi.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasındaki tek erkekler ilk tur mücadelesinde, 4 numaralı seribaşı Medvedev ile dünya 63 numarası Fucsovics karşılaştı.

Korttan 6-4, 7-6, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 3-1 galip ayrılan Fucsovics, 2. tura yükseldi. Macar tenisçi, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasının ilk 10'unda yer alan bir rakibini mağlup etti.

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