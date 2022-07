Mehdi Boudjemaa: Serkan Özbalta bana Ömer Erdoğan hocamızı hatırlatıyor

Türkiye'nin önde gelen kamp tesislerinden biri olan Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor'un 24 yaşındaki futbolcusu Mehdi Boudjemaa, "Hedeflerim noktasında ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya alışkın biriyim. Kazanma arzusu içimde her zaman var. Bu sene daha fazla gol atmak ve daha az sarı kart yemek istiyorum" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Hatayspor'da başarılı oyuncu Mehdi Boudjemaa, İHA muhabirine yeni sezon hazırlıklarını ve kamp sürecini anlattı. Erzurum kampına katılmadan iki hafta önce bireysel antrenmanlar yaptığını belirten Boudjemaa, profesyonel futbolcuların tatilde dahi olsa idmanlarını yapması gerektiğini söyledi. Öte yandan içinde her zaman kazanma arzusunun olduğunu dile getiren başarılı futbolcu, yeni sezonda daha çok gol atmak istediğini de vurguladı.

"ERZURUM KAMPI ÇOK GÜZEL GEÇİYOR"

Erzurum kampında verimli vakit geçirdiğini aktaran Mehdi Boudjemaa, "Erzurum'da kamp güzel geçiyor. Benim buraya ikinci gelişim. Yerleşke çok güzel, odalarımız ve yemeklerle beraber sahalar da mükemmel durumda. Burada bulunan diğer kulüp futbolcularıyla ilişkiler kurmak benim için çok zevkli" diye konuştu.

"PROFESYONEL FUTBOLCULAR TATİLDE DAHİ OLSA İDMANLARINA DEVAM ETMELİDİR"

Kamp öncesi kendisinin de bireysel çalışmalarının olduğunu kaydeden Boudjemaa, "Ben buraya gelmeden 2 hafta önce bireysel antrenmanlarıma başlamıştım, koşularıma devam ediyordum. Profesyonel futbolcular tatilde dahi olsa idmanlarına devam etmelidir. Kamp hazırlıklarımızda ise güç antrenmanları ve kondisyon antrenmanları yapıyoruz. Bu idmanlara ek ilave olarak taktik çalışmaları da yapıyoruz. Hocamızın ne istediğini az çok anlayabildik" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ BİZE ÇOK YAKIN VE AİLE GİBİ DAVRANIYOR"

Yeni sezona çok daha güçlü başlayacaklarını da sözlerine ekleyen tecrübeli futbolcu, "Hatayspor'da bu benim ikinci sezonum, geçen sene geldiğimde ne yapacağımı bilmiyordum, herkes bana yardımcı oluyordu. Bu sene bu görevi ben üstleniyorum, yeni gelen arkadaşlarımıza yardımcı oluyorum. Hatay'da kendimi çok iyi hissediyorum, bu sene çok daha güçlü başlayacağız. Hocaya gelecek olursak çok fazla bir şey söyleyemem ama fark ettiğim kadarıyla çok sakin biri ve ne yapmak istediğini bilen bir hoca, yapmak istediklerini bize anlatabiliyor. Bize çok yakın ve aile gibi davranıyor. Bu davranışları bana geçen seneki Ömer Erdoğan hocamızı hatırlatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"BU SEZON DAHA AZ SARI KART YEMEK İSTİYORUM"

İçinde her zaman kazanma arzusunun bulunduğunu söyleyen Boudjemaa, "Hedeflerim noktasında ben her zaman elimden gelenin en iyisini ve daha fazlasını yapmaya alışkın biriyim. Kazanma arzusu içimde her zaman var. Bu sene daha fazla gol atmak ve daha az sarı kart yemek istiyorum. Daha iyi yerlere gelmek en büyük hedefimiz. Geçen seneki gibi iyi başlamak istiyoruz. İkinci yarı biraz bocaladık ama bu sezon bu şekilde olmadan ligi en iyi sırada bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.