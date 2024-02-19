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Spor

Mehmet Akif Üstündağ açıkladı! CEV Şampiyonlar Ligi finallerinde ev sahibi Türkiye

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kadınlarda ve erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi finallerine Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

AA19 Şubat 2024 Pazartesi 12:03 - Güncelleme:
Mehmet Akif Üstündağ açıkladı! CEV Şampiyonlar Ligi finallerinde ev sahibi Türkiye
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Voleybolda 2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, mayıs ayında Türkiye'de oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamada, İtalya'nın Trieste şehrinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic'in katılımıyla düzenlenen toplantıda alınan karara göre tarihte ilk kez Süper Finaller organizasyonunun Türkiye'de gerçekleştirileceği bildirildi.

5 Mayıs'ta oynanacak şampiyonluk maçlarına ev sahipliği yapacak şehrin ise daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde ise Halkbank ile Ziraat Bankkart temsil ediyor.

  • CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri
  • Başkanı Mehmet Akif Üstündağ
  • Türkiye Voleybol Federasyonu

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