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Spor

Mehmet Akif Üstündağ: Biz bu turnuvada şampiyon olacağız

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ABD maçı sonrası konuştu.

16 Temmuz 2023 Pazar 09:06 - Güncelleme:
Mehmet Akif Üstündağ: Biz bu turnuvada şampiyon olacağız
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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ABD'yi mağlup ederek Milletler Ligi'nde finale yükseldiğimiz karşılaşma sonrası konuştu.

Oyuncularımızı tebrik eden Üstündağ sözlerine, "Türk çocuğunun karakteri bu. Sonuna kadar bırakmadık. Sabahın 5 buçuğunda bu kızlarla ülkemiz gurur duysun. Bizi dualarıyla destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Son sayıyı nasıl yaptık hatırlamıyorum öyle bir heyecanlandım ki. Son 10 maçtır yenemediğimiz ABD'yi kendi evinde yendik. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum" ifadeleriyle başladı.

İlk iki seti kazanmamıza rağmen üst üste maç sayılarını alamama şanssızlığı yaşamamızla ilgili ise Üstündağ, "24-22'den vurduğumuz mucize bir topla maçı çevirdiler. Aslında 3-0 bitecekti. ABD iki değişiklik yaptı, sonra oyunun şekli değişti. Biz de bırakmadık, mücadeleden vazgeçmedik. Çok gururlu ve mutluyuz" sözlerini kullandı.

Üstündağ finalle ilgili ise "Biz bu turnuvada şampiyon olacağız, o sene bu sene. Çin'in maçını da izledim. Polonya hiç oyun oynayamadı. Çin'in değişik bir sistemleri var. Hocamız bunun tedbirlerini alacaktır." diyerek açıklamalarını noktaladı.

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