Mehmet Akif Üstündağ: Bizim hedefimiz madalya

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Japonya karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Üstündağ, "2023 yılı gerçekten voleybol yılı oldu. Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası şampiyonlukları ve son olarak Paris Olimpiyatlarına gidiş hakkı. Çocuklarla yorgunlukları hakkında konuştum. 'Ülkeyi mutluluğa boğuyorsak, yorgunluktan falan bahsedilemez' dediler. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Tüm takımla gurur duyuyorum." sözlerini sarf etti.

Mehmet Akif Üstündağ ayrıca, "Bizim hedefimiz olimpiyatlara gitmek değil, orada madalya almak. Kürsüye çıkıp, İstiklal Marşı'nı okutmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.