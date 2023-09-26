Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı zaferlerinin ardındaki isim. Türk milletinin göğsünü kabartan şampiyonluk sonrası Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı merak konusu oldu. Filenin sultanlarını evladı gibi seven TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2016 yılında Voleybol Federasyonu'nun 16. başkanıdır. Peki Mehmet Akif Üstündağ kimdir, nerelidir? İşte detaylar

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ KİMDİR, NERELİDİR?



Mehmet Akif Üstündağ, 4 Şubat 1963 tarihinde dünyaya geldi. Malatya'da dünyaya gelen Mehmet Akif Üstündağ, spor tutkusu ve yönetici ruhunu kariyeriyle birleştirdi.

Mehmet Akif Üstündağ, voleybol kariyerine Köy Hizmetleri Spor Kulübü'nde başladı.

Aktif spor hayatını sonlandırdıktan sonra antrenörlük yapmaya başladı.

Sırasıyla Galatasaray, Eczacıbaşı, Yeşilyurt ve Fenerbahçe takımlarını çalıştırdı. Ayrıca Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın da başında bulundu.

Voleybol'u Köy Hizmetleri, Petrol Ofisi, Muhafızgücü ve Galatasaray'da oynadıktan sonra antrenörlüğe başladı.

Bir dönem TFF'de yöneticilik de yapan Üstündağ, 2016 yılında Voleybol Federasyonu'nun 16. başkanı seçilerek görevini icra etmeye başladı.