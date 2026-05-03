Mehmet Akif Üstündağ: Türk sporu adına gururlu bir gün

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'in CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesine ilişkin, 'Türk voleybolu, Türk sporu adına çok önemli, çok anlamlı ve gururlu bir gün.' dedi.

AA3 Mayıs 2026 Pazar 00:40
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, iki Türk takımının Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TVF Başkanı Üstündağ, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Üstündağ, Dörtlü Final organizasyonunda İtalyan rakiplerini eleyerek finale çıkan VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'i kutladı.

Tarihi bir gün yaşadıklarını belirten Üstündağ, gülerek "Kupayı ortadan ikiye böleceğiz." dedi.

"Türk finalinin oynanması kadar güzel bir şey olamaz. Her iki maç da muhteşemdi." ifadesini kullanan Üstündağ, şöyle devam etti:

"VakıfBank'ın 2-0'dan 3-2 maçı alması, Eczacıbaşı'nın maçın birinci seti dışında hep üstün oyun sergilemesi... muhteşem iki sonuç. Türk finalinin oynanması, işte Türk voleybolunun geldiği nokta. Bugün oynanan iki maçta galip gelen iki Türk takımımızı canıgönülden kutluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her iki takımı da yalnız bırakmayan taraftara teşekkür ediyorum."

Üstündağ, "Türk voleybolu, Türk sporu adına çok önemli, çok anlamlı ve gururlu bir gün." dedi.

TVF Başkanı Üstündağ, "Düşünün, taraftarlar birinci maçta VakıfBank formasıyla takımlarını destekledi. İkinci maçta taraftarlar yine aynı VakıfBanklı formalarla Eczacıbaşı'nı destekledi. İşte birleştiricilik burada. Sadece yarın final oynanması değil, biliyorsunuz bu sezon Dünya Kulüpler Şampiyonası'na hiçbir Türk takımı katılamamıştı ama önümüzdeki sezon iki Türk takımıyla da Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılma hakkı kazandık. Yarın oynanacak Türk finalinden sonra bunu elde edeceğiz. Muhteşem bir olay. Sahada o mücadeleyi veren oyunculara, teknik heyete, yönetime, taraftara herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

  • CEV Şampiyonlar Ligi
  • mehmet akif üstündağ
  • voleybol

