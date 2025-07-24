Mehmet Akif Üstündağ: Umut ediyorum ki çeyrek finalde kazanan taraf olacağız

Türkiye, Polonya'nın Lodz şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda Ferhat Akbaş'ın yönetimindeki Japonya karşısında bugün TSİ 17.30'da yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, müsabakaların oynandığı Atlas Arena'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çeyrek finalde yer alan bütün takımlara başarı dileyerek sözlerine başlayan Üstündağ, "Uzun ve yorucu bir maratonun ardından 18 takımdan 8'i çeyrek final oynayacak. Japonya'yla eşleştik. Japonya'nın başında Türkiye'yi iyi tanıyan, son sezonunda Eczacıbaşı'nda görev yapan, milli takımdaki bazı oyuncularla çalışan bir isim var. Ben kendisine de başarılar diliyorum. Kazanmak isteyen taraf biz olacağız. Takımıma güveniyorum. Biz çeyrek finallerin, yarı finallerin, finallerin yabancısı değiliz. Umut ediyorum ki çeyrek finalde kazanan taraf Türkiye olacaktır. Adımızı yarı finale yazdırıp kürsü için oynayacağız." şeklinde konuştu.

Üstündağ, takımın telafisi olmayan bir sürece girdiğine değinerek, "Bu sporu iyi takip ediyoruz. Türkiye'de her evde voleybol var. Takımı ve her maçı yakından takip eden bir ülkeyiz. Üçüncü olsaydık Japonya, Çin ya da Polonya'yla eşleşecektik, fark etmeyecekti. Bu turnuvada çeyrek finalde Japonya'yı yenmek zorundasınız. Rakip kim olursa olsun, hedefiniz final oynamaksa, hedefiniz şampiyon olmaksa, yeneceksiniz." ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKE, ZAFERİ VE GÜZELLİĞİ HAK EDİYOR"

Takımın kadrosunun oldukça geniş olduğunu belirten Mehmet Akif Üstündağ, şunları kaydetti:

"Hocamız gençlerin takıma güzel bir katkı sağlayacağını gördü. Bu bir takım oyunu, burada sakatlık olabiliyor, formsuzluk olabiliyor, her şey olabiliyor. Üç ayağı geride bıraktık. İlk 2 haftada hemen hemen garantilediğimiz çeyrek finalde acımasızca eleştiriler oldu. Bunlar hoş şeyler değil. Ben takıma 'Bunlar sizi etkilemesin. Sizin sahibiniz, sizin emeğinize saygı duyan ve sizi seven taraftarlarımız, ülkemiz. Bu konuda rahat olun.' dedim. Reyting yapmak için kendini bilmez 3, 5 kişi takımın aldığı 2 mağlubiyette bunları söylüyor. Eleştiriye açığız ama acımasızca hakarete karşıyız. Bu çocuklar bunu hak etmiyor. Ben çocuklara 'Siz en iyi cevabı sahada veriyorsunuz. Bu ülkede final oynayıp da şampiyon olamadığımız için özür dileyen bir branşız' diyorum. Biz önümüze bakıyoruz, takım da bakıyor. İnşallah Japonya galibiyetiyle adımızı yarı finale yazdırırız ve sonrasını da sonra konuşuruz."

Sinan Erdem Spor Salonu'nda tarih yazıldığını hatırlatan Üstündağ, "Türkiye, voleybolda organizasyonuyla, kurumsal yapısıyla, projesiyle, altyapısıyla ilkleri yaşatıyor. Bu hafta erkekler, kadınlar, altyapılar anlamında dünyanın her yerinde müsabakalar oynanıyor. Balkan Şampiyonası'nda 21 yaş altı takımı şampiyonluğu garantiledi gibi. Daha iyi şeyleri nasıl yaparız diye düşünüyoruz. Bu ülke, zaferi ve güzelliği hak ediyor. Bu ilginin, bu sevginin karşılığı olan, herkesin sevgilisi olan sultanlar en iyi dereceyi elde edip ülkemizi sevindirip yurda dönecektir. Polonya'da da yeterli desteği göreceğimizi düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.