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Spor

Mehmet Akyüz hat-trick yaptı, Adana Demirspor 3 puanı kaptı

Mehmet Akyüz hat-trick yaptığı maçta Adana Demirspor, deplasmanda Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.

25 Ekim 2020 Pazar 16:26 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 16:26
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TFF 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u mağlup etti.

Stat: 17 Eylül

Hakemler: Emre Kargın, Utku Tunavelioğlu, Hüseyin Aylak

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Orhan Ovacıklı (Dk. 84 Mahamadou Ba), Mehmet Yiğit, Gökay Güney (Dk. 74 Traore), Abdurrahim Dursun, Emir Haliloviç (Dk. 57 Rahmi Anıl Başaran), İshak Çakmak, Hakan Bilgiç (Dk. 46 Selçuk Alibaz), Landel, Del Valle, Pote (Dk. 84 Berat Satılmış)

Adana Demirspor: Zubas, Tarık Çamdal, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Mehmet Uslu, Hasan Kılıç, Gökhan İnler (Dk. 88 İzzet Çelik), Erkan Zengin (Dk. 46 Sinan Kurt), Volkan Şen (Dk. 70 Sedat Şahintürk), Mehmet Akyüz (Dk. 70 Yunus Akgün), Pa Dibba (Dk. 88 Lanzafame)

Goller: Dk. 12, Dk. 49 ve Dk. 59 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 65 Rassoul (Anana Demirspor), Dk. 69 Rahmi Anıl Başaran (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

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