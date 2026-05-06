İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2339
  • EURO
    53,1278
  • ALTIN
    6805
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mehmet Ali Aydınlar kararından vazgeçti! ''Fenerbahçe bölünmesin''
Spor

Mehmet Ali Aydınlar kararından vazgeçti! ''Fenerbahçe bölünmesin''

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'daki kongrede aday olması beklenen Mehmet Ali Aydınlar kararından vazgeçti. İşte detaylar...

AKŞAM6 Mayıs 2026 Çarşamba 09:07 - Güncelleme:
Mehmet Ali Aydınlar kararından vazgeçti! ''Fenerbahçe bölünmesin''
ABONE OL

Kongrede Barış Göktürk ve Hakan Safi'den sonra adaylığını açıklamak için hazırlanan İş insanı Mehmet Ali Aydınlar, bu niyetinden vazgeçti. Aydınlar, kendi ismi üzerinden F.Bahçe'yi bölecek tartışmalara izin vermemek için bu kararı aldığını şu ifadelerle açıkladı: "Fenerbahçeliliğimin son günlerde farklı şekillerde tartışılmasını üzüntüyle takip ediyorum. Kulübümüzün içinden geçtiği bu dönemde elimi taşın altına koyarak, katkı sunmak ve bu camiaya yakışır bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için bu yola girdim. Bugün görüyorum ki; adımın başkan adaylığı ile anıldığı ilk andan itibaren yaşananlar, söylenenler ve ortaya çıkan tartışma ortamı savunduğum ilke ve değerlerle örtüşmemektedir. İsmim üzerinden yürüyen tartışmaların Fenerbahçe'nin birlik duygusuna katkı sağlamaktan uzaklaştığı bir ortam oluşmuştur. Camiamızı ayrıştıran her gündemin önünde kişisel hedefler ikinci planda kalır."

YILDIRIM ADAY

Aydınlar'ın çekilmesinden sonra, gözler eski başkanlardan Aziz Yıldırım'a çevrildi. Yıldırım'ın yakın çevresinden edindiğimiz bilgilere göre adaylık çalışmalarını sürdürüyor. Bu yarışta olacağını yarın resmen açıklaması beklenen Yıldırım'ın, TFF eski başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir'i de kadrosuna alması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.