Kongrede Barış Göktürk ve Hakan Safi'den sonra adaylığını açıklamak için hazırlanan İş insanı Mehmet Ali Aydınlar, bu niyetinden vazgeçti. Aydınlar, kendi ismi üzerinden F.Bahçe'yi bölecek tartışmalara izin vermemek için bu kararı aldığını şu ifadelerle açıkladı: "Fenerbahçeliliğimin son günlerde farklı şekillerde tartışılmasını üzüntüyle takip ediyorum. Kulübümüzün içinden geçtiği bu dönemde elimi taşın altına koyarak, katkı sunmak ve bu camiaya yakışır bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için bu yola girdim. Bugün görüyorum ki; adımın başkan adaylığı ile anıldığı ilk andan itibaren yaşananlar, söylenenler ve ortaya çıkan tartışma ortamı savunduğum ilke ve değerlerle örtüşmemektedir. İsmim üzerinden yürüyen tartışmaların Fenerbahçe'nin birlik duygusuna katkı sağlamaktan uzaklaştığı bir ortam oluşmuştur. Camiamızı ayrıştıran her gündemin önünde kişisel hedefler ikinci planda kalır."

YILDIRIM ADAY

Aydınlar'ın çekilmesinden sonra, gözler eski başkanlardan Aziz Yıldırım'a çevrildi. Yıldırım'ın yakın çevresinden edindiğimiz bilgilere göre adaylık çalışmalarını sürdürüyor. Bu yarışta olacağını yarın resmen açıklaması beklenen Yıldırım'ın, TFF eski başkanı Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir'i de kadrosuna alması bekleniyor.