Mehmet Altıparmak: Bize hiç yakışmayan bir sonuç aldık

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Kocaelispor, düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Denizlispor'u konuk etti. 5-1 Denizli ekibinin galibiyetiyle biten karşılaşmanın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak basın toplantısında maçı değerlendirdi.

Mehmet Altıparmak, çok üzgün olduklarını belirterek, "Taraftarımızdan ve halkımızdan özür dileriz. Bize hiç yakışmayan bir sonuç aldık. Oyunda çok aksiyon var. 8-10 dakikalık bölümde 2-0, 3-0'ı yakalayacak pozisyonlarımız oldu. Çok pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Yediğimiz golden sonra beraberliği yakaladık. İkinci yarı her şey tersine döndü. Maçın başında enteresan şekilde gol yedik. Nasıl oynayacaklarını, ne yapacaklarını bildiğimiz golü yedik. 3. golü yedik, santrasında topu kaptırdık, 4 oldu. Oyuncularımızın da morali bozuldu. Bu duruma biz getirdik. Taraftar merak etmesin, buradan da biz çıkaracağız. Şu an ne desek boş olacak. Bundan sonraki 8 maçımız da final olacak. Önümüzdeki hafta bundan daha zor maça çıkacağız. Biz başladığımızda dediğimiz ne varsa yapacağız. Bu oyuncularla buradan çıkacağız. Hem çok üzgünüz hem de çok özür diliyoruz" dedi.