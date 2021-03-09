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Spor

Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de son sırada bulunan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

DHA09 Mart 2021 Salı 15:45 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 15:59
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Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi. Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz" denildi.

Kırmızı-siyahlılar ligde 21 puanla son sırada bulunuyor.

Başkent ekibinde Mehmet Altıparmak 31 Ocak'ta Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Gençlerbirliği Altıparmak ile çıktığı ilk maçında İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Ardından da çıktığı 5 karşılaşmada bir beraberlik 4 de yenilgi aldı.

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