Spor

Mehmet Altıparmak: İstanbulspor maçını kazanmak istiyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ligde üst sıralara doğru çıkmak istediklerini belirterek, 'Bütün maçlarımız çok önemli. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. İnşallah hafta sonu da kazanıp yukarıdaki yerlerimizi almaya başlayacağız' dedi.

IHA2 Aralık 2025 Salı 15:40 - Güncelleme:
Mehmet Altıparmak: İstanbulspor maçını kazanmak istiyoruz
Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Altıparmak, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında iç sahada oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Boluspor maçını değerlendirerek, "Bizim için çok önemli bir haftaydı. Bolu maçı bizim hedeflerimiz doğrultusundaki en önemli karşılaşmalardan biriydi. Mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Rakibimizin iyi yönlerini, kötü yönlerini iyi çalışmıştık. Ama önemli olan bir tek şey vardı, kazanmaktı. Özellikle şu devre arasına kadarki programda iyi oynamak ama çok da puan almak istiyoruz. Bu anlamda çok önemliydi. İyi mücadele ettik. Maçın başından sonuna kadar oynayacağımızı istediğimiz şeyleri yapmaya çalıştılar. Önemli olan bir üç puanı maçın bitiminde nihayet aldık. Play-off potasıyla puan farkını 5'e indirdik. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

"ZORLU BİR VİRAJDAYIZ"

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda yarın oynanacak Aliağa Futbol Kulübü maçına ilişkin de konuşan Altıparmak, "Kupa maçında oynamayan oyuncularımızı ve alt yapıdan gelen oyuncularımızla mümkün olduğunca oynamaya çalışacağız. Çok zorlu bir virajdayız. Bu virajda bütün oyuncularımıza çok ihtiyacımız var. Alttan gelen oyuncular için de çok iyi bir imkan olacak kupa maçı. İkisini harmanlayacağız. Amacımız tabii ki kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Ama oyuncuların performansı bizim için daha önemli" ifadelerini kullandı.

"İSTANBULSPOR MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Altıparmak, hafta sonu ligde oynayacakları İstanbulspor maçının da çok önemli olduğunu ifade ederek, "Hafta sonu oynayacağımız bir İstanbulspor maçı var. Çok önemli maçlardan bir tanesi. Boluspor maçı kadar önemli. Bu maçın önemini daha da arttırmak istiyorsak inşallah İstanbulspor maçını da kazanıp önce bir an önce hem rahatlayıp hem de yukarıdaki kısa vadedeki hedeflerimize çok çabuk ulaşmış olacağız. Sonrasında ilk yarının bitimine iki haftalık bir periyot kalacak. Bizim bütün amacımız ilk yarı bitene kadarki pozisyonda alabileceğimiz kadar puanları alıp devre arasında da inşallah yapacağımız transferlerle ikinci yarıya hazır bir halde girmek istiyoruz. Bütün maçlarımız çok önemli. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Kazanmak için gideceğiz" diye konuştu.

