Mehmet Altıparmak: Takımın saha içindeki birlikteliği müthişti

DHA 13 Eylül 2021 Pazartesi 11:12 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 11:12

Tüm takımı mücadeleleri dolayısıyla tebrik eden Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Maçın başından sonuna kadar müthiş bir mücadele vardı. Oyunun geneline baktığımızda rakibin sahasına oyunu yıkmaya çalışan, önde oynayan bir Samsunspor vardı. Bunu bazı bölümlerde çok iyi yaptık. Takımın saha içindeki birlikteliği müthişti. Oyuna adapte olamayan oyuncularımız da vardı, ancak takım olarak üstesinden gelmeyi başardık. Maçın geneline baktığımızda çok pozisyona girdik. Özellikle Tomane, Hasan'ın gol atması bizim için çok anlamlıydı. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, bize inanılmaz coşku verdiler. Oyuncularım da o coşkuya cevap vermeye çalıştılar. Rakibin sadece kontra ataklarla geleceğini biliyorduk. Oyunun genelini kanatlardan oynayarak maçı iyi bir sonuçla bitirdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Üst sıralarda kazananlar oldu, kaybedenler oldu. Orayla makasın açılmaması adına bizim için önemli bir galibiyetti. Artık bu maçı unutup Bursaspor maçına odaklanacağız" diye konuştu.

"OMZU ÇIKAN GÖKHAN'IN DURUMU MR SONRASI NETLEŞECEK"

Maç içerisinde sakatlık yaşayan Gökhan Karadeniz'in sakatlığı hakkında da bilgi veren Altıparmak, "Omzu çıktı, yerine oturtuldu. Ancak o bölgede hasar olması muhtemel. MR'ı çekilecek, onun ardından durumu netleşecek" dedi.