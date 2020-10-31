Mehmet Altıparmak: Uğurcan'ı tebrik ediyorum, farkı önledi

IHA 31 Ekim 2020 Cumartesi 00:00 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 00:00

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Trabzonspor’u 4-3 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında futbol adına keyifli bir gece geçirdiklerini belirterek, "Özellikle oynanan futbol ve Türkiye’nin en zor deplasmanlarından birinden alınan 3 puan sevindirici.

Maçın geneline baktığımızda 1. dakikadan 90’ıncı dakikaya kadar hak eden, isteyen, sahada her şeyiyle mücadele eden Kasımpaşa vardı. İstediğimiz 3 puanı aldık. Kaleci Uğurcan’ı da tebrik etmek istiyorum. Farklı galibiyetimizi tek başına önledi.

Bizim için önemli olan oyuncularımızın gösterdiği performans. Bundan dolayı bütün oyuncularımı kutluyorum. Deplasmanda oynadığımız 3 karşılaşmada en çok gol kaçıran takımız. Bugün 4 gol attık, 7 tane de yüzde yüz gol pozisyonumuz var.

Deplasmanda alınan 3 puan değerli oldu. Üst sıralara ve Avrupa kupalarına oynamak, 100’üncü yılımızda kupa getirmek gibi bir hayalimiz var. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. İyi gidişatımız, bunun yanında eksiklerimiz de var.

Eksiklerimizi daha fazla çalışarak gidermeye çalışacağız. Bu galibiyet yukarıyı ne kadar istediğimizin göstergesi. Bütün oyuncuları kutluyorum. Trabzonspor’a da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.