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Spor

Mehmet Aurelio: Bu galibiyeti hak ettik

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde konuk ettiği Bodrum FK'yi 3-2'lik skorla mağlup eden Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, galibiyetinden ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

9 Kasım 2024 Cumartesi 17:03 - Güncelleme:
Mehmet Aurelio: Bu galibiyeti hak ettik
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yı 3-2 yenen Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, "Önemli bir galibiyetti. Bu galibiyeti hak ettik. Takımımızı tebrik ediyorum. 3 puanı Antalyaspor camiasına hediye ediyorum." dedi.

Aurelio, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına oyuncularını tebrik ederek başladı.

Zor maçtan 3 puan almayı bildiklerini ifade eden Aurelio, "Karşılaşmaya 2 önemli oyuncudan yoksun çıktık. Onların yerine başlayan oyuncularımız maça katkı verdi, sonuca etki ettiler. 3 puan aldık. Önemli bir galibiyetti. Bu galibiyeti hak ettik. Takımımızı tebrik ediyorum. 3 puanı Antalyaspor camiasına hediye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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