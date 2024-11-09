Mehmet Aurelio: Bu galibiyeti hak ettik

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yı 3-2 yenen Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, "Önemli bir galibiyetti. Bu galibiyeti hak ettik. Takımımızı tebrik ediyorum. 3 puanı Antalyaspor camiasına hediye ediyorum." dedi.

Aurelio, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına oyuncularını tebrik ederek başladı.

Zor maçtan 3 puan almayı bildiklerini ifade eden Aurelio, "Karşılaşmaya 2 önemli oyuncudan yoksun çıktık. Onların yerine başlayan oyuncularımız maça katkı verdi, sonuca etki ettiler. 3 puan aldık. Önemli bir galibiyetti. Bu galibiyeti hak ettik. Takımımızı tebrik ediyorum. 3 puanı Antalyaspor camiasına hediye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.