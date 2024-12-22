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Spor

Mehmet Aurelio: Bulduğumuz net fırsatları değerlendiremedik

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup olan Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

AA22 Aralık 2024 Pazar 17:11 - Güncelleme:
Mehmet Aurelio: Bulduğumuz net fırsatları değerlendiremedik
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 yenilen Onvo Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, galibiyet için sahaya çıktıklarını ancak buldukları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Aurelio, Gaziantep FK'nin evinde iyi oynadığını ve bunun bilinciyle hafta içi çalıştıklarını söyledi. Yenilgiden dolayı üzüntülü olduklarını belirten Aurelio, şunları kaydetti:

"Gaziantep deplasmanına çok çalışarak geldik. Galibiyet için sahaya çıktık ama maalesef 2-0 yenilerek buradan üzüntüyle ayrılıyoruz. İlk yarıda çalıştığımızı sahaya yansıtamadık. İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk ama maalesef olmadı. Gaziantep zor bir deplasman bunu biliyorduk. Özellikle ikinci yarıda bulduğumuz net fırsatları değerlendiremedik. Eğer ilk golü bulsaydık durum ve sonuç farklı olurdu. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirememenin üzüntülü sonucuyla ayrılıyoruz."

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