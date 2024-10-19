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Spor

Mehmet Aurelio: En iyi Antalyaspor'u bulmak zorundayız

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, Galatasaray'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

19 Ekim 2024 Cumartesi 23:00 - Güncelleme:
Mehmet Aurelio: En iyi Antalyaspor'u bulmak zorundayız
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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, Galatasaray'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Mehmet Aurelio yaptığı açıklamada, "İlk yarıya güzel başlamıştık, 10. dakikada duran toptan geriye düştük. Güzel oyuna devam ettik, reaksiyon göstermeye çalıştık. İyi oyunumuzu golle süsleyemeyince tabii ki rakip ikinci golü bulduk. Bu golden sonra modumuz düştü. Hafta boyunca çok iyi çalıştık. İyi mücadele ettik ama kazanan Galatasaray oldu. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Yarından itibaren diğer maçımıza çalışacağız." dedi.

Aurelio ayrıca, "Çalışmamız, daha çok çalışmamız gerekiyor. Bir an önce oyuncularımızı toparlamak, en iyi Antalyaspor'u bulmak zorundayız." diye konuştu.

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