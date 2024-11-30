Mehmet Aurelio: Rakibimiz üzerinde çalışmıştık

Onvo Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, Net Global Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 2-1 yenen Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, "Hem rakibimiz üzerinde hem de kendi eksiklerimiz üzerinde çalıştık. Kendi evimizde oynadığımız bu maçı kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Aurelio, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına oyuncularını tebrik ederek başladı.

Maçın zor geçeceğini tahmin ettiklerini belirten Aurelio, Sivasspor'un iyi oyunculardan oluşan iyi bir kadrosunun bulunduğunu kaydetti.

Sivasspor'un rekabetçi bir takım olduğunu dile getiren Aurelio, "Sivasspor, deplasmanda puan almaya çalışan bir takım. Milli takım arası ve bay geçtiğimiz haftayı çalışarak değerlendirdik. Hem rakibimiz üzerinde hem de kendi eksiklerimiz üzerinde çalıştık. Kendi evimizde oynadığımız bu maçı kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı ve teknik ekibi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Aurelio, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması oynayacaklarını hatırlatarak, hedeflerinin kupa maçında da galibiyet almak olduğunu vurguladı.