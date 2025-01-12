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Spor

Mehmet Aurelio: Trabzonspor hak etti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'a 5-0 yenilen Onvo Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi12 Ocak 2025 Pazar 23:57 - Güncelleme:
Mehmet Aurelio: Trabzonspor hak etti
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'a 5-0 yenilen Onvo Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, rakiplerinin haklı bir galibiyet aldığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Aurelio, farklı mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Trabzonspor farklı bir galibiyet aldı. Maçın sonucuna baktığımızda galibiyeti hak ettiklerini de görüyoruz." dedi.

Maça iyi başladıklarını ifade eden Aurelio, "İlk anlarda çok net pozisyonlarımız vardı, bunları değerlendiremedik. Trabzonspor'un attığı ilk golde ise pozisyon açıkçası tartışmaya açık, şüpheli bir pozisyon olarak nitelendiriyorum. Benim için açıkçası faul olan bir pozisyondu. Bu golden sonra takımımız geriye düştü ve etkinliğimizi yitirdik. Trabzonspor, bu şekilde farklı bir galibiyet aldı." diye konuştu.

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