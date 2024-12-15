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Spor

Mehmet Aurelio:3 puan aldığımız için mutluyuz

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, elde edilen galibiyetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

15 Aralık 2024 Pazar 20:12 - Güncelleme:
Mehmet Aurelio:3 puan aldığımız için mutluyuz
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Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, elde edilen galibiyetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aurelio, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için de zor bir maç olduğunu belirtti.

Ev sahibi olmaları nedeniyle kazanmayı daha fazla isteyen taraf olduklarını vurgulayan Aurelio, "Hafta boyunca iyi çalıştık. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Galibiyet için oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Aurelio, hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini ve teknik direktör Alex yönetiminde yaptıkları çalışmaların meyve vermeye başladığını kaydetti.

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