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Spor

Mehmet Baturalp Basketbol Turnuvası, Antalya'da düzenlenecek

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği'nin düzenlediği Mehmet Baturalp Turnuvası'nın bu yıl Antalya'da düzenlenecek. Turnuvaya Rusya'dan CSKA Moskova, Sırbistan'dan Kızılyıldız, Türkiye'den Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Galatasaray Nef, Anadolu Efes ve Beşiktaş Emlakjet takımları katılacak.

18 Temmuz 2023 Salı 19:45 - Güncelleme:
Mehmet Baturalp Basketbol Turnuvası, Antalya'da düzenlenecek
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Nirvana Cosmopolitan Hotel'den yapılan açıklamaya göre, 15 yıldır her sezon öncesi gerçekleştirilen TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'na bu yıl ev sahipliği yapacakları belirtildi.

Açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) desteğiyle, Avrupa basketbolunun bir araya geleceği bu organizasyona basketbolcu, yönetici, antrenör, hakem ve Antalya basketbol camiasının beklendiği vurgulandı.

Turnuvanın basın toplantısının 26 Temmuz Çarşamba günü yapılacağı belirtilen açıklamada, aynı gün Kilit Grup ile TÜBAD arasında turnuva imza töreni gerçekleştirileceği kaydedildi.

12-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuvada Rusya'dan CSKA Moskova, Sırbistan'dan Kızılyıldız, Türkiye'den Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Galatasaray Nef, Anadolu Efes ve Beşiktaş Emlakjet takımları mücadele edecek.

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