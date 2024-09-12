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Spor

Mehmet Baturalp Turnuvası'nın şampiyonu Karşıyaka

Karşıyaka Basketbol, Antalya'da düzenlenen 17. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Mehmet Baturalp Turnuvası'nı şampiyon olarak tamamladı.

IHA12 Eylül 2024 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
Mehmet Baturalp Turnuvası'nın şampiyonu Karşıyaka
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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona etkili bir giriş yapmak isteyen Karşıyaka, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar, Antalya'da düzenlenen 17. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Mehmet Baturalp Turnuvası'na katılım gösterdi. Turnuvanın ilk karşılaşmasında A. Efes ile karşı karşıya gelen İzmir ekibi, rakibini 83-78 mağlup etti. İkinci maçta da Galatasaray ile karşılaşan Karşıyaka Basketbol, rakibini 83-71'lik skorla geçmeyi başardı. Böylece yeşil-kırmızılılar, 3 takımdan oluşan turnuvayı liderlikle tamamlayarak kupanın sahibi oldu.

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