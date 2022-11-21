Mehmet Büyükekşi: ''Enner Valencia'nın 2 gol atması Süper Lig için pozitif oldu''

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım formasını ilk kez giyen Arda Güler'in, ay-yıldızlı formaya uzun yıllar katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

FIFA'nın davetlisi olarak Katar'a gelen ve Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanan açılış maçını izleyen Mehmet Büyükekşi, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Büyükekşi, A Milli Takım formasını ilk kez giyen genç futbolcu Arda Güler hakkında ise şu sözleri kullandı:

"Arda çok özel bir yetenek, son derece iyi bir oyuncu. İnşallah hem kendi takımına hem de Türk Milli Takımı'na uzun yıllar özel yetenekleriyle katkı sağlar. Ama zamana ihtiyacı var, daha tecrübelenmesi gerekiyor. Hem Fenerbahçe'deki hocası hem Kuntz hocamız birden bire değil, onu alıştırarak yeteneklerini sergilemesini istiyor. Her oyuncunun diğer oyuncularla birlikte oynayıp, yeteneklerini geliştirmesi gerek. Arda da çok genç, inşallah çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. 'Türk Milli Takımı benim en büyük hayalim' demiş, hayalini gerçekleştirmiş oldu. Her Türk oyuncunun hayali milli takım olacak. İnşallah altyapılardan Arda gibi nice oyuncular yetiştirebiliriz. Arda da onların rol modeli olur. Başta hocamıza çok teşekkür ediyorum, A Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'na ve tüm futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel bir kamp dönemi geçirdiler, çok iyi oynadılar."

"HOCAMIZ YENİ BİR SİSTEM DENEDİ, 3-4-3. BAŞARILI DA OLDU"

"A Milli Takımımız İskoçya ve Çekya maçlarında güzel bir futbol ortaya koydu. Hocamız yeni bir sistem denedi, 3-4-3. Başarılı da oldu. Milli Takımımızı uluslararası turnuvalarda yeniden güçlü bir şekilde görmek için çalışıyoruz. İlk hedefimiz Euro 2024'e katılabilmek." sözlerini kullanan Mehmet Büyükekşi şöyle konuştu:

"Önemli olan genç futbolcuları da milli takıma adapte edebilmek için gösterilen çaba. Dört futbolcumuz ilk kez A Milli Takım formasını giydiler. Samet, Onur, Tayyip ve Arda. Arda biliyorsunuz en gençleri. Bu da bizim adımıza sevindirici. Diyarbakır'da oynamayan birçok oyuncu, Gaziantep'te ilk kez oynamış oldu. Hocamız tüm oyuncularımızın son durumunu gördü. Giren çıkan oyuncuların birbirlerini aratmadığı görüldü. Bu da bizim açımızdan bir kazanç. Çünkü Avrupa'nın en genç futbol takımıyız. Bu genç futbol takımı inşallah en azından önümüzdeki 10 yılın, Arda gibi gençleri daha fazla katabilirsek, belki 15 yılın milli takımı olacak. Ana iskeleti koruyalım, sürdürebilirliği sağlayalım, bu gençlerimiz tecrübelensin istiyoruz. Anlık başarılar çok önemli değil, önemli olan sürdürülebilir olması. Sürekli Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılabilen bir milli takım iskeletini oluşturmak istiyoruz. Türkiye gibi 85 milyonluk ülkenin bu konuda başarı göstermesi gerek. Bunun için altyapıya özen göstermemiz gerekiyor. Süper Lig'deki takımlara akademi zorunluluğu getiriyoruz, sonra hedef bunu 1. Lig'e de getirmek."

"VALENCİA'NIN 2 GOL ATMASI SÜPER LİG İÇİN POZİTİF OLDU"

Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Ekvadorlu oyuncu Enner Valencia'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında 2 gol atmasının Süper Lig için olumlu olduğunu söyledi.

"Türkiye'de oynayan Valencia'nın açılış maçında iki gol atması ve güzel bir oyun ortaya koyması bizi ayrıca mutlu etti." diyen Büyükekşi şu ifadeleri kullandı:

"Valencia'nın Dünya Kupası'nın açılış maçında 2 gol atması Süper Lig için son derece pozitif oldu. Bugün de Senegal-Hollanda maçını izleyip yarın döneceğim. Katar'da futbol 1 ay boyuncu gündemde olacak. İnşallah bundan sonraki planım da final maçına gelmek."

KADROLARA BAKINCA ÖN PLANDA OLAN TAKIM ARJANTİN"

Dünya Kupası'nın büyük bir çekişmeye sahne olacağını belirten Büyükekşi, şampiyonluğa yakın gördüğü takım hakkında ise, "Kadrolara bakınca ön planda olan takım Arjantin, daha sonra Brezilya, ardından Fransa geliyor. Fransa'da Benzema'nın sakatlığı oldu, bu onları olumsuz etkileyebilir. Arjantin-Brezilya bir adım önde olacak ama futbolda her zaman sürprizler olabiliyor. Grup maçlarına başladıklarında durumu daha iyi görmüş olacağız." şeklinde konuştu.

TFF Başkanı, "Dünya Kupası'nda tüm gözler Messi ve Ronaldo'nun üzerinde. Sizin bu rekabetle ilgili görüşünüz nedir?" sorusunu, "Sanki Messi kupaya daha yakın duruyor. Futbolda kişiler önemli ama sonuçta bir takım oyunu. Yıllarca Messi Barcelona'da tarih yazdı ama Arjantin Milli Takımı'nda o başarıyı gösteremedi. Takım oyunu çok önemli. Birçok futbolcunun gelmesiyle bir sistem oluşuyor. Ama şu anda Arjantin'in bir adım önde gözüktüğünü düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Mehmet Büyükekşi, sürpriz beklediği takımla ilgili gelen soruya, "Sürpriz olursa Danimarka olabilir. Almanya gibi takımlar olursa zaten sürpriz olmaz. Avrupa dışından sürpriz bir takımın çıkacağını düşünmüyorum." yanıtını verdi.