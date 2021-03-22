Mehmet Büyükekşi: Hakem hataları olmasa 59 puanla 3. sıradaydık

AA 22 Mart 2021 Pazartesi 13:22 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 13:22

Büyükekşi, yazılı açıklamasında, Yeni Malatyaspor maçında oyuncularının göstermiş olduğu performanstan memnun olduklarını ifade etti.

Hakem hatalarını konuşmaktan sıkıldıklarını belirten Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Ancak düzelmiyor ve düzelmesi yönündeki inancımız artık azalıyor. Sahadaki futbolu, takımımızın mücadelesini konuşmak istiyoruz ama hakemler bunların önüne geçmeyi başarıyor. Biz bugüne kadar hakemlerden en çok canı yanan takımların başında geliyoruz. Ancak hatalarda üst üste gelmeye devam ediyor. Hedef belirliyoruz, bu doğrultuda bütçe oluşturuyoruz, kulüpteki herkes bunun için gece gündüz çalışıyor, sonunda hakemlerin verdiği kararlar bunların hepsinin üzerini örtüyor. Bir camianın, şehrin emeğiyle oynamak bu kadar mı kolay? Koca Gaziantep şehrinin ve bizim artık sabrımız tükendi. Gerekenin yapılmasını herkes gibi bizler de bekliyoruz."

"Bu karşılaşmayı yenemeyebiliriz, hatta mağlup bile olabiliriz ama inanın bu şekilde kazansak bile bunları dile getirecektik." diyen Başkan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bir takım aleyhine ne kadar hata yapılabilir onu göstermeye çalıştıklarını düşünüyorum. Rakibimizin VAR kararıyla attığı ilk golden önce oyuncumuzun gözüne dikiş atılmaya kadar giden bir hareket yapılıyor. Her şeye uyarı yapan VAR hakemi bunu görmezden geliyor, üstelik yayıncı kuruluş kamera yetersizliğinden dolayı pozisyonu net çekemediklerini söylüyor. Oyuncumuz Roderick Miranda'nın gözü o anda kör olsaydı bunun hesabını nasıl verirdik? Bize göre oldukça net olan bu faule, kırmızı kart verilebilecekken oyun devam edildi. Bu pozisyonun üzerine hakem önce korneri verdi, sonra da rakibimiz penaltı kazanıyor. Skora ilk etki bu dakikada yapılıyor. Üstelik çok konuşulması gereken bu hakem ve yayıncı kuruluş hatası konuşulmuyor bile. Karşılaşmanın özeti bile maç bittikten bir hayli süre sonra paylaşıldı. Tüm bunlar yaşanırken biz nasıl sessiz kalalım."

"BÖYLE BİR PENALTI KARARINI İNANIN BEN DAHA ÖNCE GÖRMEDİM"

Büyükekşi, rakip Yeni Malatyaspor lehine verilen ikinci penaltı kararının benzerini hayatı boyunca görmediğini aktardı.

"Karşılaşmayı VAR hakemi Fırat Aydınus mu, yoksa orta hakem Mert Güzenge mi yönetti bunu tüm Türkiye ne yazık ki anlayamadı." diyen Büyükekşi, şu değerlendirmede bulundu:

"Oyuncumuz kollarını arkasında birleştirmiş, topa arkası dönük gelip çarpıyor ama karar penaltı veriliyor. Orta hakem pozisyonu çok net görüyor korneri gösteriyor, ardından tecrübeli hakemimiz Fırat Aydınus uyarı yapıyor ve genç kardeşimiz penaltıyı veriyor. Öyleyse Kenan'a yapılan müdahaleye de penaltı verseydiniz, Tosca'ya yapılan, Miranda'ya yapılan hareketlere de kırmızı verseydiniz. Tek taraflı bir karar mekanizması olamaz. Bunu kabul etmiyoruz, böyle bir penaltı kararını inanın ben daha önce görmedim. Beşincilik yarışında bir rakibimiz bay, bir rakibimizin de mağlup olduğu haftayı bir puanla kapattık."

Başkan Büyükekşi, teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun söz konusu maçta kırmızı kart gördüğünü hatırlatarak, "Yediğimiz ilk gol öncesi çok bariz yapılan bir hareket var. Sonra hocamız çıkıp takımının hakkını savunmak isteyince oyundan ihraç ediyorsunuz. Hataları söylemesin, takımının hakkını savunmasın diye kırmızı kartla mı cezalandıracaksınız? İlk golden önce inanılmaz şeyler yaşanırken, hangi Gaziantepli buna sessiz kalabilir." dedi.

"BU KARARLAR NETİCESİNDE TAM 12 PUANIMIZ ALINDI"

Oynadıkları her karşılaşmanın ardından detaylı hakem raporlarının kendilerine iletilen bir ekip kurduklarını söyleyen Büyükekşi, "Oynadığımız karşılaşmaların ardından hakem kararlarıyla ilgili raporlar alıyoruz. Şu ana kadar taraftarlarımızın da zihninde çok net canlanacak kararlarla karşılaştık. Bu kararlar neticesinde tam 12 puanımız alındı. Eğer bu hatalar olmasa şu an 47 puan değil 59 puanda, altıncı sırada değil üçüncü sırada olacaktık belki de. Hiçbir maçımızın ardından rakiplerimiz hakem aleyhinde konuşmadı. Hiçbir zaman bize ayrıcalık istemedik ancak hep hatalarla karşılaşan taraf oluyoruz. Maddi, manevi birçok sorumluluğumuz bulunuyor. Tek isteğimiz adalet." şeklinde konuştu.