Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, verdiği özel röportajda kendisine yönetilen MHK Başkanı Lale Orta ile ilgili soruya cevap verdi.

Büyükekşi, Hürriyet'e verdiği röportajda, "MHK Başkanı Lale Orta'nın istifasını isteyen kulüpler var. Görüşünüz nedir?" sorusunun yöneltilmesi üzerine, şu cevabı verdi;

"MHK Başkanı, bu işin doğası gereği sezon boyu kulüplerin, medyanın, taraftarın hedefindedir. Lale hanım da tıpkı önceki MHK başkanlarımız gibi hedef gösterilmektedir. Kendisi büyük baskı altında çalışıyor. Zaten sezonun ortasında bu görevi devraldı. Böyle bir süreçte kendisinin görevden alınması kesinlikle gündemimizde yok. TFF seçimleri haziran ayında yapılacak. Seçimlerde tüm kurulların görevleri sona eriyor ve seçim sonrasında yeniden oluşturuluyor."

Büyükekşi, Hürriyet'e verdiği röportajda, "MHK Başkanı Lale Orta'nın istifasını isteyen kulüpler var. Görüşünüz nedir?" sorusunun yöneltilmesi üzerine, şu cevabı verdi;

"MHK Başkanı, bu işin doğası gereği sezon boyu kulüplerin, medyanın, taraftarın hedefindedir. Lale hanım da tıpkı önceki MHK başkanlarımız gibi hedef gösterilmektedir. Kendisi büyük baskı altında çalışıyor. Zaten sezonun ortasında bu görevi devraldı. Böyle bir süreçte kendisinin görevden alınması kesinlikle gündemimizde yok. TFF seçimleri haziran ayında yapılacak. Seçimlerde tüm kurulların görevleri sona eriyor ve seçim sonrasında yeniden oluşturuluyor."