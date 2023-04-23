İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2023 Pazar / 3 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4057
  • EURO
    21,2485
  • ALTIN
    1237.71
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mehmet Büyükekşi: Lale Orta hedef gösteriliyor
Spor

Mehmet Büyükekşi: Lale Orta hedef gösteriliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, verdiği özel röportajda kendisine yönetilen MHK Başkanı Lale Orta ile ilgili soruya cevap verdi.

23 Nisan 2023 Pazar 11:22 - Güncelleme:
Mehmet Büyükekşi: Lale Orta hedef gösteriliyor
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, verdiği özel röportajda kendisine yönetilen MHK Başkanı Lale Orta ile ilgili soruya cevap verdi.

Büyükekşi, Hürriyet'e verdiği röportajda, "MHK Başkanı Lale Orta'nın istifasını isteyen kulüpler var. Görüşünüz nedir?" sorusunun yöneltilmesi üzerine, şu cevabı verdi;

"MHK Başkanı, bu işin doğası gereği sezon boyu kulüplerin, medyanın, taraftarın hedefindedir. Lale hanım da tıpkı önceki MHK başkanlarımız gibi hedef gösterilmektedir. Kendisi büyük baskı altında çalışıyor. Zaten sezonun ortasında bu görevi devraldı. Böyle bir süreçte kendisinin görevden alınması kesinlikle gündemimizde yok. TFF seçimleri haziran ayında yapılacak. Seçimlerde tüm kurulların görevleri sona eriyor ve seçim sonrasında yeniden oluşturuluyor."

Büyükekşi, Hürriyet'e verdiği röportajda, "MHK Başkanı Lale Orta'nın istifasını isteyen kulüpler var. Görüşünüz nedir?" sorusunun yöneltilmesi üzerine, şu cevabı verdi;

"MHK Başkanı, bu işin doğası gereği sezon boyu kulüplerin, medyanın, taraftarın hedefindedir. Lale hanım da tıpkı önceki MHK başkanlarımız gibi hedef gösterilmektedir. Kendisi büyük baskı altında çalışıyor. Zaten sezonun ortasında bu görevi devraldı. Böyle bir süreçte kendisinin görevden alınması kesinlikle gündemimizde yok. TFF seçimleri haziran ayında yapılacak. Seçimlerde tüm kurulların görevleri sona eriyor ve seçim sonrasında yeniden oluşturuluyor."

  • Mehmet Büyükekşi
  • Lale Orta

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.