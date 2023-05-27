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Spor

Mehmet Büyükekşi, şampiyon Çaykur Rizespor'u ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, altyapı akademileri projesi kapsamında kulüp ziyaretlerini sürdürdü.

AA27 Mayıs 2023 Cumartesi 21:28 - Güncelleme:
Mehmet Büyükekşi, şampiyon Çaykur Rizespor'u ziyaret etti
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TFF'den yapılan açıklamaya göre başkan Büyükekşi, bir yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ile ziyaretlerine devam etti.

Futbol Akademisi projesi kapsamında daha önce Belçika ile Hollanda da dahil olmak üzere çok sayıda yabancı ve yerli kulüpte incelemede bulunan Büyükekşi, bugün de Çaykur Rizespor Kulübünü ziyaret ederek altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut ile kulüp yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Mehmet Büyükekşi'ye, federasyon yönetim kurulu üyeleri Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Müslüm Özmen ve Talat Papatya ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da eşlik etti.

Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, incelemede bulunan Büyükekşi'yi altyapı çalışmaları ve tesisler hakkında bilgilendirdi.

  • Mehmet Büyükekşi
  • altyapı akademileri

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