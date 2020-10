Mehmet Büyükekşi'den transfer açıklaması

IHA 01 Ekim 2020 Perşembe 11:26 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 11:26

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, transfer çalışmalarında son aşamaya geldiklerini ve taraftarlara müjdeli haberleri kısa sürede vereceklerini açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 4. haftasında yarın akşam konuk edeceği Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını devam ederken Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor karşısında sezonun ilk galibiyetini alarak taraftarları mutlu etmek istediklerini söyledi. Takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarına da devam ettiklerini de belirten Büyükekşi, kısa süre içerisinde taraftarlara müjdeli haberleri vereceklerini açıkladı.

"YENİNDE ÇIKIŞ YAKALAYACAĞIZ"

Lige kötü başladıklarını ama Trabzonspor maçıyla yeniden çıkışa geçeceklerini söyleyen Mehmet Büyükekşi, "Süper Lig’e istediğimiz başlangıcı yapamamış olabiliriz ancak takımımız geçtiğimiz sezon da benzer şekilde bir başlangıç göstermişti. Ligde şu ana kadar üç karşılaşmayı geride bıraktık tek yenilgimizi Galatasaray deplasmanında aldık. Karagümrük karşısında son dakikalarda yediğimiz şanssız golle üç puanı kaçırırken, Göztepe deplasmanında da öne geçtiğimiz karşılaşmadan beraberlikle sahadan ayrıldık. Sezon başları tüm takımlar için zorlu olabiliyor ve bir süreç gerekiyor. Taraftarlarımızın bu geçiş süreci içerisinde destek olmaları büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz sezonu da herkes hatırlıyordur. Takımımız, yönetimimiz ve şehrimiz el ele vererek büyük bir mücadele örneği sergiledik ve ligi 8. sırada tamamlamayı başarmıştık. Bu sezon da hedefimiz bu başarıyı istikrarlı hale getirip, daha üst sıralar için mücadele etmektir. Umut ediyorum ki Trabzonspor maçında alacağımız iyi bir skorla birlikte ligde yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi.

"TRABZONSPOR KARŞILAŞMASI BİZİM ADIMIZA ÇOK ÖNEMLİ"

Trabzonspor maçının kendileri için büyük önem arz ettiğini de söyleyen Başkan Büyükekşi, "Trabzonspor Süper Lig’in en güçlü ve önemli camiaları arasında yer alıyor. Temennimiz her zaman olduğu gibi fair-play çerçevesinde ve dostça bir ortamda geçmesidir. Rakibimizin gücüne ve tarihine büyük saygımız bulunuyor. Ancak biz de bu ligin güçlü takımları arasında yer alıyoruz. Kendi evimizde taraftarımız tribünlerde olamasa da yaklaşık 260 günlük yenilgisiz bir serimiz bulunuyor. Bu karşılaşmada takımımız sahada elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Alacağımız güzel skorla şehrimizi ve taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz. Yeniden çıkış yakalamak adına bu karşılaşma bizler için büyük önem taşıyor. Takımımıza ve teknik heyetimize güveniyor, onların sahada Gaziantep adına yakışır şekilde mücadele edeceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLAR TRANSFER KONUSUNDA RAHAT OLSUN"

Taraftarların transfer konusundaki beklentilerini bildiklerini de dile getiren Büyükekşi, kısa süre içerisinde transfer konusunda olumlu gelişmeler yaşanacağını söyledi. Güçlü bir takım oluşturabilmek adına hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını Büyükekşi, "Taraftarlarımızın transfer konusundaki beklentilerini çok iyi biliyoruz. Bizler de kulübümüzün ve şehrimizin çıkarları doğrultusunda hareket etmek zorundayız. Bu takımın bir lirası bu şehirde yaşayan her vatandaşın parasıymış gibi düşünüyoruz. Şunun müjdesini vermek isterim ki transfer dönemi kapanmadan onları mutlu edecek gelişmeler olacak. Herhangi bir aksilik olmaması halinde transferlerimiz en kısa sürede takıma katılacaklar. Bizleri gönülden seven, destekleyen ve dualarıyla her zaman yanımızda olan tüm taraftarlarımız içlerini rahat tutsunlar. Çünkü güçlü bir takımımız var ve yapılacak takviyelerle gücümüze güç katmaya devam edeceğiz. En kısa sürede resmi imzaları atıp, kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.