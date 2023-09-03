Mehmet Can Aydın, Trabzonspor'da yıldızını parlattı

Tranbzonspor'un Sachalke'den transferi Mehmet Can Aydın performansıyla alkış aldı.

Fırtına'nın yeni transferlerinden Mehmet Can Aydın, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ikinci yarısında görev aldı. Bu maçtaki performansıyla Nenad Bjelica, onu Kasımpaşa mücadelesinde 11 oynatarak ödüllendirdi.

21 yaşındaki oyuncu yine takdir toplayan bir performans sergiledi. Takımın en çok top kapan, en çok ikili mücadeleye giren, en çok ikili mücadele kazanan, en çok hava topu kazanan ismi oldu.

İşte istatistikler:

Topla buluşma: 62

Pas isabeti: %69.4

Top kapma: 2

İkili müc. kazanma: 9/14

Uzaklaştırma: 2

Pas arası: 1

Hava topu kazanma: 4/5