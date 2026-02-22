Mehmet Can Karagöz: Altay olarak her hafta gelişip güçleniyoruz

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, 22. haftada Tire 2021 FK ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda karşılaştığı rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber Altay puanını 20'ye yükseltti. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Mehmet Can Karagöz de karşılaşmayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Eksiklere rağmen iyi hazırlandıklarını ifade eden Karagöz, destekleri için Altay taraftarına da teşekkür etti.

"İKİNCİ YARI GERÇEK ALTAY KİMLİĞİ VARDI"

5 önemli oyuncularının eksikliğine rağmen hafta boyunca maça son derece disiplinli ve detaylı bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen Altay Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz, "Ancak ilk yarıda bireysel bir hatadan kaynaklanan gol, oyun planımızı sahaya tam anlamıyla yansıtmamızı zorlaştırdı. Buna rağmen oyun kontrolünü tamamen kaybetmeden devreye girdik. Maç sırasında analiz ekibimin yaptığı canlı video analizler doğrultusunda oyunun içerisindeki problemlerini net şekilde tespit ettik ve gerekli müdahaleleri devre arasında uyguladık. İkinci yarıda sahada; daha doğru konumlanan, topa sahip olan, pas organizasyonunu geliştiren ve reaksiyon gösteren gerçek bir Altay kimliği vardı. Yaptığımız oyuncu değişiklikleri oyunun ritmini lehimize çevirdi ve beraberliği getiren sürecin temelini oluşturdu. Devamında Caner ile bulduğumuz golün ofsayt sebebiyle iptal edilmesi maçın durumunu etkileyen önemli bir kırılma anı oldu" dedi.

"Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Sahada gösterilen mücadeleden memnun olduğunu vurgulayan Karagöz, "Ekibim ve takımım için en değerli kazanım; skor ne olursa olsun oyun disiplininden kopmayan, mücadeleden vazgeçmeyen ve sahaya karakter koyan bir Altay kimliğidir. Altay'ın tarihinden aldığımız ilham ile bir takım kimliği inşa ediyoruz ve bu kimliği her geçen hafta daha da geliştiriyor ve güçlendiriyoruz. Tüm oyuncularımı sahadaki duruşları, taktik sadakatleri ve reaksiyon güçleri nedeniyle tebrik ediyorum. Tribünlerde bizi yalnız bırakmayan, her şartta desteğini hissettiren büyük Altay taraftarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu takım, bu camia ve bu inançla çok daha güçlü bir Altay izleteceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.