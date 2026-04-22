Mehmet Can Karagöz: İmkansız denileni başardık

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Altay, sezonu hedeflediği noktada tamamlamayı başardı. İzmir temsilcisi, 2020-21 sezonunda kadrosunda yer alan kaleci Adam Stachowiak'tan kaynaklanan geçmiş alacaklar nedeniyle FIFA tarafından verilen 6 puan silme cezasına rağmen ligi 28 puanla, düşme hattının hemen üzerinde yer alan 12. sırada bitirerek amatör kümeye düşmekten kurtuldu.

Siyah-beyazlı ekipte 19. hafta itibarıyla göreve başlayan teknik direktör Mehmet Can Karagöz ise, göreve geldiği günden bu yana yaşanan zorluklar ve verilen mücadeleye ilişkin düşüncelerini kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla paylaştı.

"EKİBİMLE BİRLİKTE YOĞUN MESAİ HARCADIK"

Tüm zorluklara rağmen Altay'ın başına geçtiğini vurgulayan Mehmet Can Karagöz, "FIFA dosyaları, -6 puan ve bahis cezalarının gölgesinde fırtınalı bir süreçten geçerken, ligin 19. haftasında 15 puanla düşme hattının içinde göreve geldik.

Göreve geldiğimiz gecenin sabahında, Eskişehir gibi zor bir deplasmanda çok iyi mücadele vermemize rağmen, bireysel hatalar ve son dakikada yediğimiz penaltı golüyle mağlup olduk.

Kendi evimizde çok iyi bir oyun ve yüksek mücadele ortaya koyduğumuz, 2 gol bulduğumuz 3-0'lık Bornova galibiyetiyle düşme hattının bir sıra üzerine çıktık ve sezon sonuna kadar o çizginin üstünde kalmayı başardık.

Futbolun doğrularını en ileri teknoloji ve yöntemlerle sahaya yansıtmak için ekibimle birlikte yoğun bir mesai harcadık. Ancak sezon sonuna doğru artan antrenman ve maç yükü ile kötü zemin şartlarının neden olduğu sakatlıklar sebebiyle kadro derinliğimizi kaybettik" diye konuştu.

"OYUNCULARIM MENTAL ANLAMDA ZORLANDI"

Büyük bölümü genç oyunculardan oluşan takımımız, ligdeki pozisyonumuz, artan sakatlıklar ve kart cezalarının birleşimiyle oluşan karamsar tabloda yüksek stres ve baskı altında mental olarak zorlandı, bireysel hatalar yaptı ve bu hatalar sonucunda kalemizde 16 gol gördük.

Buna rağmen düşme hattındaki rakiplerimizle oynadığımız 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik alarak önemli bir direnç ve karakter ortaya koyduk.

Son haftaya kadar süren gergin atmosferde, Afyonspor'u sahamızda pozisyon vermeden, disiplinli ve etkili bir oyunla 2-0 mağlup ettik ve ligi 28 puanla düşme hattının bir sıra üstünde tamamladık.

Bu süreçte en büyük kazanımımız; kişisel hedefleri bir kenara bırakıp arma etrafında tek yürek olabilmekti. ve imkansız denileni başardık.

Altay; transfer tahtası açılsın ya da açılmasın, doğru planlama, güçlü bir organizasyon ve sürdürülebilir ekonomik yapı ile gelecek sezonu çok daha iyi yerlerde bitirebilecek güce ve potansiyele sahiptir" ifadelerini kullandı.