İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,451
  • EURO
    7,1898
  • ALTIN
    338.061
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mehmet Demirkol: ''Futbol oynanmazsa her şey durur''
Spor

Mehmet Demirkol: ''Futbol oynanmazsa her şey durur''

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN Manşet programında gündemi değerlendirdi.

28 Mart 2020 Cumartesi 23:19 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 23:19
ABONE OL

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol gündemi değerlendirdi. Demirkol'un değerlendirmelerinin satır başları şu şekilde.

"ÖZLEM GİDERİYORUZ"

"Zamanı geçirmek lazım. Kitap okuyoruz, film-dizi seyrediyoruz. Yürüyüş yapıyoruz. Çocuklarla birbirimize vakit ayırıyoruz. Az görüşüyorduk, daha fazla görüşüp özlem gideriyoruz."

"EĞER NORMALE DÖNERSE..."

"Bugün eğer normale yavaş yavaş dönmeye başlarsak bu işin minimumu Haziran başı olacaktır. İyi senaryodur bu. Bu olursa, Temmuz sonuna kadar her şey biter."

"Ben bu sezonun yakılacağını düşünmüyorum, kimin hakkı olabilir ki Liverpool'un şampiyonluğunu almaya?"

"AĞUSTOS'TA BAŞLANACAKSA BAŞLANIR"

"Ağustos'ta başlanacaksa başlanır, Eylül'de biter. Bir ara daha verilir gerekirse, gerekmezse verilmez, yeni sezona başlar. Kasım'a kadar mı başlayamadı futbol? Kasım-Aralık'ta bu sezon bitirilir, Ocak'tan sonra başka bir formatta, play-off'lu elemeli yeni sezon oynanır.

Futbol önemli bir yer tutuyor dünya GSMH'sında ama tabii ki ana iş kolu değil. Kötü bir senaryoda her yerde problem olur. Önümüzdeki sezon da futbol oynanamaması demek, birçok şeyin durmasına sebep olur. Her şey değişti. Bütün sosyal protokol değişti. Bu ciddi bir kriz. Sonrasında büyük bir değişim olacağı kesin. Bu bir savaş gibi neredeyse, birçok yer dondu. Sonrasında da değişim olacak, her şey yeni olacak. Futbol sistemiyle NBA sistemi başka. Avrupa futbolu, takas sistemini kabul etmez."

Jandarmadan kaçan zanlıların arabası akarsuya düştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası
'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk! Uygulama ABD'nin de gündeminde
Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk! Uygulama ABD'nin de gündeminde

Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk! Uygulama ABD'nin de gündeminde

Operasyon merkezi vuruldu
Operasyon merkezi vuruldu

Operasyon merkezi vuruldu

Türkiye'ye destek olmak istiyorlar
Türkiye'ye destek olmak istiyorlar

Türkiye'ye destek olmak istiyorlar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.