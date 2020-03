Mehmet Demirkol: ''Futbol oynanmazsa her şey durur''

28 Mart 2020 Cumartesi 23:19 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 23:19

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol gündemi değerlendirdi. Demirkol'un değerlendirmelerinin satır başları şu şekilde.

"ÖZLEM GİDERİYORUZ"

"Zamanı geçirmek lazım. Kitap okuyoruz, film-dizi seyrediyoruz. Yürüyüş yapıyoruz. Çocuklarla birbirimize vakit ayırıyoruz. Az görüşüyorduk, daha fazla görüşüp özlem gideriyoruz."

"EĞER NORMALE DÖNERSE..."

"Bugün eğer normale yavaş yavaş dönmeye başlarsak bu işin minimumu Haziran başı olacaktır. İyi senaryodur bu. Bu olursa, Temmuz sonuna kadar her şey biter."

"Ben bu sezonun yakılacağını düşünmüyorum, kimin hakkı olabilir ki Liverpool'un şampiyonluğunu almaya?"

"AĞUSTOS'TA BAŞLANACAKSA BAŞLANIR"

"Ağustos'ta başlanacaksa başlanır, Eylül'de biter. Bir ara daha verilir gerekirse, gerekmezse verilmez, yeni sezona başlar. Kasım'a kadar mı başlayamadı futbol? Kasım-Aralık'ta bu sezon bitirilir, Ocak'tan sonra başka bir formatta, play-off'lu elemeli yeni sezon oynanır.

Futbol önemli bir yer tutuyor dünya GSMH'sında ama tabii ki ana iş kolu değil. Kötü bir senaryoda her yerde problem olur. Önümüzdeki sezon da futbol oynanamaması demek, birçok şeyin durmasına sebep olur. Her şey değişti. Bütün sosyal protokol değişti. Bu ciddi bir kriz. Sonrasında büyük bir değişim olacağı kesin. Bu bir savaş gibi neredeyse, birçok yer dondu. Sonrasında da değişim olacak, her şey yeni olacak. Futbol sistemiyle NBA sistemi başka. Avrupa futbolu, takas sistemini kabul etmez."