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Spor

Mehmet Ekici, Türkgücü München yolunda

Almanya'da 3. Lig seviyesine yükselen Türkgücü München, boşta kalan yıldız futbolcu Mehmet Ekici'yi kadrosuna katmak istiyor.

26 Kasım 2020 Perşembe 18:40 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 18:40
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Ağustos ayında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oluyor.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeniden Almanya'ya dönmeye hazırlanıyor.

TÜRKGÜCÜ MÜNCHEN KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

Bu sezon Almanya'da 3. Lig seviyesine yükselen Türkgücü München, 30 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istiyor.

Bild'in haberine göre; transfer döneminde 22 oyuncuyla imzalayan Türkgücü, eski Bayern Münihli oyuncu için de harekete geçti.

Türkgücü München, bu sezon 3. Lig'de 10 maça çıktı. Kulüp 10 maç sonunda topladığı 17 puanla ligin 8. sırasında yer alıyor.

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