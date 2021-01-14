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Spor

Mehmet Ekici Yeni Malatyaspor ile anlaştı

Milli futbolcu Mehmet Ekici Bundesliga 2 kulübü Hannover 96 ile yollarını ayırdı. Mehmet Ekici'nin, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile anlaştığı iddia edildi.

14 Ocak 2021 Perşembe 18:17 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 18:18
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Milli futbolcu Mehmet Ekici Fenerbahçe ayrılığının ardından hiç bir kulüple anlaşamayarak boşta kalmıştı. Ekici son olarak Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'yla idmanlara çıkıyordu.

Alman kulübünden yapılan açıklamayla Mehmet Ekici'ye veda edildi.

"KENDİNE İYİ BAK MEMO!"

Hannover 96'dan yapılan açıklamada; "İdman misafirimiz Mehmet Ekici'ye kendi isteği üzerine veda ettik. Kendine iyi bak Memo!" denildi.

YENİ MALATYASPOR İDDİASI

30 yaşındaki Mehmet Ekici'nin, Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'e geri dönmesi bekleniyor.

Orta saha oyuncusu, Bayern Münih'in altyapısında yetişti. Mehmet Ekici Almanya'da Bayern, Erder Bremen ve Nürnberg takımlarında oynadı.

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