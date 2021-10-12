Mehmet Ekici'den sürpriz imza! Yeni adresi...

Akşam 12 Ekim 2021 Salı 21:11 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 21:11

1 yılı aşkın süredir kulüpsüz olan Mehmet Ekici, Bundesliga 2. Lig ekibi Nürnberg'in yolunu tutmaya hazırlanıyor. Son olarak Fenerbahçe forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, Şanlıurfaspor ve Hekimoğlu Trabzon'dan gelen teklifleri reddetmişti.

Akşam'ın haberine göre; Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kendisinden beklenen performansı bir türlü veremeyen ve 1 yılı aşkın süredir boşta olan Mehmet Ekici, Hannover ile idmanlara çıkmıştı. Mehmet Ekici son olarak Şanlıurfaspor ve Hekimoğlu Trabzon'dan teklif almış ancak bu teklifleri geri çevirmişti.