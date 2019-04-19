Mehmet Ekici'nin 3 maçlık cezası onandı

TFF Tahkim Kurulu, Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye verilen 3 maçlık cezayı onadı.

Mehmet Ekici, Galatasaray, Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarında oynayamayacak

İşte yapılan resmi açıklama...

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Mehmet Ekici'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."