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Spor

Mehmet Ekici Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor

Süper Lig'den 6 takımın transfer listesinde olan Mehmet Ekici, Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor.

15.01.2020  12:40 - Güncelleme: 15.01.2020  12:40

Fenerbahçe'de sezon başında Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan ve sürpriz bir kararla Ocak ayı kamp çalışmalarına katılan Mehmet Ekici kariyerine sarı-lacivertli forma altında devam etmek istiyor.

Ekici'yi isteyen takımlar arasında Kayserispor, Malatyaspor, Sivasspor, Ç.Rizespor,i Konyaspor, Göztepe yer alıyor ancak Ekici sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istemiyor.

Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istediğini ifade eden Mehmet Ekici, "Fenerbahçe'nin bu sezonki şampiyonluğuna katkı sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

"F.BAHÇE'YE BORCUM VAR"

"Hiçbir zaman kimseye kırgınlık yaşamadım. Daha iyi olmam gerektiğini biliyorum ve pes etmeden çalıştım. İsmimin tekrar Futbol Federasyonu'na iletilmesine tabii ki çok sevindim. Teknik heyetin şans vermesi halinde o formayı tekrar giymek istiyorum. Taraftarlarımızın önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Hiç antrenman kaçırmadım ve takım arkadaşlarıma göre en büyük eksiğimiz maç oynamayışım. İnanıyorum ki, bu sorunu da kısa sürede çözeceğim. 2020'nin benim yılım olması için elimden geleni yapacağım. Bu büyük camiaya borcum var ve bunu sahadaki futbolumda ödemek istiyorum."

(Fotomaç)

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