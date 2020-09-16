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Spor

Mehmet Güven Manisa FK'ya transfer oldu

Giresunspor ile yollarını ayıran Mehmet Güven, 2. Lig takımı Manisa FK ile sözleşme imzaladı.

IHA16 Eylül 2020 Çarşamba 16:41 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 16:41
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Misli.com 2. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü Giresunspor’dan ayrılan tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Güven’i kadrosuna kattı.

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde sportif direktör Taner Savut da yer aldı. Mehmet Güven, kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Manisa Futbol Kulübü’nde olduğu için mutlu olduğunu belirten Güven, “Kariyerimin ilk yıllarına Manisa’da başlamıştım. O yüzden Manisa’da çok güzel anılarım var. Yeniden Manisa’da olduğum için mutluyum. İnşallah iyi bir sezon geçirip Manisa’yı hak ettiği şekilde temsil edeceğiz” dedi.

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