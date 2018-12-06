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Mehmet Okur, FETÖ'cü Enes Kanter'i alaya aldı

FETÖ’nün NBA şubesi Enes Kanter, kendi kendisini “Gelmiş geçmiş en iyi Türk basketbolcu” ilan etti.

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Türk basketbol tarihinin efsanelerinden Mehmet Okur, FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter'e tepki gösterdi.

Okur, Kanter'in geçen gün yaptığı "Gelmiş geçmiş en iyi Türk basketbolcuyum" şeklindeki açıklamasına kayıtsız kalmadı.

İlk olarak açıklamanın ekran görüntüsünü paylaşan Mehmet Okur, "Sadece komik" yorumunu yaptı.. Hiçbir başarısı bulunmayan ve takım takım gezen FETÖ’cünün iddiasını “Talihsiz bir açıklama” olarak yorumlayan Okur’a Sırp pivot Nikola Jokic de kahkahalarla katıldı.

Vatan haini Enes’in bu sözleri NBA’de alay konusu oldu.

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