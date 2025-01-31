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Spor

Mehmet Okur'dan Alperen Şengün'e tebrik mesajı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star organizasyonunda boy gösteren ilk Türk basketbolcu olan Mehmet Okur, 2025 All-Star'a seçilen milli oyuncu Alperen Şengün'ü kutladı.

AA31 Ocak 2025 Cuma 14:01 - Güncelleme:
Mehmet Okur'dan Alperen Şengün'e tebrik mesajı
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star organizasyonunda boy gösteren ilk Türk basketbolcu olan Mehmet Okur, 2025 All-Star'a seçilen milli oyuncu Alperen Şengün'ü kutladı.

Mehmet Okur, sosyal medyasından Alperen ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Seninle gurur duyuyorum. Hak ettin." ifadelerini kullandı.

Eski milli basketbolcu Mehmet Okur, Utah Jazz forması giyerken 2007 yılında All-Star organizasyonuna seçilmişti. Alperen Şengün de bu organizasyonda yer almaya hak kazanan ikinci Türk basketbolcu ünvanını aldı.

  • Mehmet Okur
  • Alperen Şengün
  • NBA All-Star

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