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  • Mehmet Özdilek: ''Bu şampiyonluk bu şehre yakışır''
Spor

Mehmet Özdilek: ''Bu şampiyonluk bu şehre yakışır''

TFF 1. Lig'i 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Büyük Şehir Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek açıklamalarda bulundu.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 21:07 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 21:07
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Süper Lig'e geri dönen BB Erzurumspor'un Teknik Direktörü Mehmet Özdilek duygularını paylaştı.

Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını kaydeden Özdilek, "Şampiyon olduktan sonra konuşmak güzel. 1 senedir bir emek var. Futbolun içinde olanlar bilir, böyle bir sezon hiç yaşanmadı. Pandemi öncesi, sonrası... Bu ligi çok tanımıyorum ama bu şehre ve takıma inandığımı ifade etmiştim. Çok düşünmeden, buradaki dostlarımın da ricasını kırmadan birliktelik oldu. Kazanan, odaklandığı noktayı başarabilen bir takım olgusu var." ifadelerini kullandı.

Takımın geçen sezon hak etmediği halde düştüğünü belirten teknik adam, "Bu şampiyonluk bu şehre yakışır. Geçen sene hak etmediği şekilde bir alt lige gelmişti, bu sene hak ettiği gibi geri dönüyor. Camiaya hayırlı olsun" dedi.

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