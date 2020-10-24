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Spor

Mehmet Özdilek: Faul daha nasıl olur, anlatırlarsa da sevinirim

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, ilk golden önce Ryan Babel'in faul yaptığını belirtti.

24 Ekim 2020 Cumartesi 21:34 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 21:34
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BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmeat Özdilek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın attığı ilk golden önce Ryan Babel'in İbrahim Akdağ'a faul yaptığını söyleyen Mehmet Özdilek "Galatasaray hak ettiği bir galibiyet aldı, onları tebrik ediyorum. Beklediğimizin altında bir Erzurumspor vardı. Beklentinin çok altında kaldığımız doğrudur. Bahaneye sığınmak istemiyorum ama 20-21 gündür maç oynamadık, kaybımız oldu bu. Beklediğimiz gibi dönemedik. Galatasaray'ın iyi oynadığını düşünüyorum ama yediğimiz ilk golde haydi hakem Arda Kardeşler görmedi de VAR'da Suat Hoca (Arslanboğa) var. Babel'in İbo'ya (İbrahim Akdağ) yaptığı yüzde yüz faul. Dönüşü gol oluyor. Faul daha nasıl olur, anlatırlarsa da sevinirim. Yine biz hiçbir bahaneye sığınmıyoruz ama kötü oynadığınız oyunda hakemin tartışmalı kararıyla geriye düşmek düşündürücü" ifadelerini kullandı.

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