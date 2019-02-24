Mehmet Özdilek: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2-1 mağlup olduğu MKE Ankaragücü maçı sonrası BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek önemli bir maçı kaybettiklerini söyledi.

Özdilek, oyuna her iki takımın da istediği gibi başlayamadığını ve dengeli bir oyun olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Son haftalarda iştahımız ve rakibe yakın duruşumuz bizi ileri taşıyordu. Bu maçın ilk yarısında bunu yapamadık. Rakibimiz seyirci ve iştahıyla öne geçti. Soyunma odasında iştahımızın bütün halinde sahaya yansıması gerektiğini konuştuk ve ikinci yarıda golü de bulduk. Tam oyuna hükmetmeye başlamışken kırmızı kartla 10 kişi kaldık. Halil hocanın çok ağır karar verdiğini düşünüyorum. Futbol enteresan bir oyun. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Önümüzde 11 hafta ve 33 puan var. Rakiplerimizi kovalamaya devam edeceğiz. Her maçı kazanmak için çalışmayı sürdüreceğiz."

(AA)