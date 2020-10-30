İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2020 Cuma / 13 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,354
  • EURO
    9,7517
  • ALTIN
    503.967
  • BIST100
    1112.37
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mehmet Özdilek: Rakip bizden daha fazla istedi
Spor

Mehmet Özdilek: Rakip bizden daha fazla istedi

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Karagümrük'e karşı alınan flaş mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Özdilek, “Rakip yeni kurulmasına rağmen iyi oyunculara sahip. Bununla ilgili 1 haftadır onlara nasıl cevap vereceğimizi çalışmamıza rağmen geriden oyun kurarken bireysel, basit hatalar yaptık ve cezayı kestiler.” dedi.

IHA30 Ekim 2020 Cuma 23:30 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 23:30
ABONE OL

Süper Lig’in 7. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Fatih Karagümrük’e 5-1 mağlup oldu. 

Müsabaka sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 5-1’lik skorun değerlendirmesi olmayacağını belirterek, “Rakip bizden daha fazla istedi ve hak ettikleri bir galibiyet oldu. 

Rakip yeni kurulmasına rağmen iyi oyunculara sahip. Bununla ilgili 1 haftadır onlara nasıl cevap vereceğimizi çalışmamıza rağmen geriden oyun kurarken bireysel, basit hatalar yaptık ve cezayı kestiler. 

2 haftadır bireysel hatalar çok ön plana çıkıyor. O anlamda canım sıkılıyor. Takım olarak bir şeyleri doğru yapmaya çalışırken maalesef yapmamaları gereken inanılmaz derecede hataları bize pahalıya mal oldu. 

Biz özellikle 6 haftalık süreçte bu ligde rakiplere en az pozisyon veren takımken, bugün inanılmaz derecede pozisyonlar verdik. Üzgünüz ama uzun bir maratonda kafamıza öne eğmek değil yola devam etmek zorundayız. Rakibi tebrik ediyorum.” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.