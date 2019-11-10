23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mehmet Özdilek: Sakatlıklar bizi geriye itti

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu maçta iyi oynadıklarını ama iki oyuncularının sakatlanmasının performanslarını etkilediğini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş'ın son haftalarda iyi sonuçlar aldığını hatırlatarak, "Kolay deplasman değil. Maçın başından sonuna kadar oyunun içinde kaldık. İsmail'in (Aissati) gözüne top gelmesi ve görme sıkıntısı yaşaması, Sackey'in sakatlanması bizi geriye doğru itti. Derinliği fazla olan bir takım değiliz." dedi.

Rakiplerine ilk yarıda fazla pozisyon vermediklerini ve kendilerinin de pozisyonlar yakaladıklarını vurgulayan Özdilek, "Oyunun dışında kalmadık. İyi bir maç oldu. Ortaya koyduğumuz duruş, maçın içinde oluşumuz, mücadelemiz,  iştahımız çok iyiydi. Bunu devam ettirmeye çalışacağız. Oyuncularımı, bu akşamki mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ligin uzun bir maraton olduğunu kaydeden Özdilek, şunları söyledi:

"Bu dalgalanma her takımda olabiliyor. Ayakları yere sağlam basan, ne yaptığını bilen bir takım görüntüsüyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu takımın düşmek gibi bir düşüncesi bulunmuyor. Eksiklerimiz var. Kolay değil, alttan geliyorsunuz. Devre arasına kadar doğru yönetmeye çalışacağız. Mutlaka takviye yapacağız. İkinci yarı farklı oynanıyor."

Oyuncusu Isaac Sackey'in Beşiktaşlı futbolcu Abdoulay Diaby'e yaptığı faulü değerlendiren Özdilek, "Sackey'in pozisyonuna baktım. Hakem kırmızı verse itiraz etme şansımız yok."

"VAR'ın Anadolu takımlarına faydalı olduğuna inanıyorum"

Hakem yönetimleri ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarıyla ilgili soru üzerine Özdilek, şu yanıtı verdi:

"Hakeme olan inancımızdan vazgeçmemeliyiz. Verilen kararlar zaman zaman canımızı acıtıyor. VAR'ın Anadolu takımları adına faydalı olduğuna inanıyorum. Canımızı çok acıtıyor ama sonucunda VAR'ın ana temel noktası, hakemlerin maçı yönetirken verdikleri karardan emin olmalılar. Onlara güvenimizi kaybedersek, işin içinden çıkamayız. A takımına başka türlü B takımına başka türlü standardı değiştirirsek, VAR'ın anlamı kalmıyor. İş yöneten insana geliyor. Bu insanları kendi içinde ayrıştırmak lazım. İyi hakemlerimiz var ve hata yapabiliyorlar ama şunu da kabul edeceğiz, kötü hakemlerimiz de var."  

Vicdansızlığın böylesi! Kaldırım kenarına bırakmışlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fransa’da on binler yürüdü: Bu siyasi oyunlardan bıktık!

Fransa’da on binler yürüdü: Bu siyasi oyunlardan bıktık!

Irak'ın kuzeyine operasyon: Etkisiz hale getirildiler

Irak'ın kuzeyine operasyon: Etkisiz hale getirildiler

Suudi Arabistan Kralı Selman'a mektup yazdı

Suudi Arabistan Kralı Selman'a mektup yazdı

MSB: Son 24 saatte 16 kez saldırdılar

MSB: Son 24 saatte 16 kez saldırdılar

Beşiktaş'a tek gol yetti

Beşiktaş'a tek gol yetti

Vahşi cinayetin kan donduran detayları! İfadesi dehşete düşürdü

Vahşi cinayetin kan donduran detayları! İfadesi dehşete düşürdü

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

Düğün kana bulandı! Baba ve iki oğluna saldırdılar

Düğün kana bulandı! Baba ve iki oğluna saldırdılar
 

POPÜLER HABERLER

Mehmetçik´in kurtardığı evlerine koştular ama... Bebek katilleri tuzak kurdu

Mehmetçik´in kurtardığı evlerine koştular ama... Bebek katilleri tuzak kurdu

Devlet Erkanı Anıtkabir'de: Başkan Erdoğan özel deftere bu mesajı yazdı

Devlet Erkanı Anıtkabir'de: Başkan Erdoğan özel deftere bu mesajı yazdı

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

İşte emekli ve memurun zamlı maaşları

İşte emekli ve memurun zamlı maaşları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA