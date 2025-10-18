Kahramanmaraşspor'daki performansıyla dönemin Süper Lig devlerinin transfer listesine giren Mehmet Özdilek, tercihini Beşiktaş'tan yana kullandığı o süreci yıllar sonra anlattı. Siyah-beyazlı formayı giydiği günleri ve Süleyman Seba dönemini özel ifadelerle anan Şifo Mehmet, kariyerine dair bilinmeyen detayları paylaştı. Ayrıca Sergen Yalçın ve Süper Lig'deki son durum hakkında da çarpıcı sözler sarf etti.

"KABUL ETMEDİM"

Mehmet Özdilek, "Kahramanmaraşspor'da oynarken ligin son haftası deplasmandayız. O maçtan önce gazetelerde sürekli benim haberler çıkıyor. 'Beşiktaş ile anlaştı' şeklinde. O dönem yoğun bir baskı hissetmiştim. Beşiktaş dışında ligdeki diğer 18 takım da istedi beni. Ama ben Beşiktaş'ı seçtim. Bunun nedeni ise rahmetli Süleyman Seba o dönem başkan idi. Onun duruşu, oyuncuların birbirine yakın olması, toplumda onlara duyulan saygı beni oraya götürdü. Bende onlara bir söz verdim. Henüz anlaşma imzalamadan şahsi başka takımlarla da görüştüm, Beşiktaş'ın izni ile. Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya çağırdı. Beşiktaş'tan alacağımın daha fazlasını vereceğini söyledi ama ben Beşiktaş'a söz verdiğim için kabul edemeyeceğimi söyledim. Ve siyah beyazlı formayı giydim." İfadelerini kullandı.

"PSG TRANSFERİNDE YAŞA TAKILDIK"

Beşiktaş'ta birçok başarı elden eden Şifo Mehmet aynı zamanda siyah-beyazlıların namağlup şampiyon olan takımın kadrosunda yer alıyordu. Beşiktaş'ta oynarken de yine birçok Türk kulübü ve Avrupa'dan teklif aldığını sözlerine ekleyen Mehmet Özdilek, "Beşiktaş'ın o şaşalı döneminde o kadroyu transferler yaparak dağıtmak istediler aslında. Beni yine o dönem Fenerbahçe'den Ali Şen, Galatasaray'dan Adnan Polat istedi. Ama ben hiçbir zaman Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmedim. Avrupa'dan Paris Saint-Germain FC (PSG) takımından talep oldu. Biz Şampiyonlar Ligi'nde onlarla eşleştik. Maçı Fransa'da oynuyoruz. Maç sonrası oradan yetkililer geldi. Beni sordular dedim futbolu bırakacağım birkaç seneye. Onlar beni 24,25 yaşında falan sanmışlar. Geç tanıştık onlarla" şeklinde konuştu.

"FATİH TERİM DÖNEMİNİN EN BAŞARILISIYDI"

Kariyeri boyunca 38 kez ay-yıldızlı formayı da giyen Mehmet Özdilek iki farklı dönemde antrenör yardımcısı olarak milli takıma hizmet etti. Fatih Terim döneminde hem futbolcu hem yardımcı antrenör olarak görev alan Mehmet Özdilek Terim hakkında, "Türk futbol tarihinin o döneminin en başarılı teknik adamıdır Fatih Terim" dedi.

"NEDENİNİ BİLMİYORUM"

Futbolculuk kariyerini 2001 yılında oynanan Inter maçı ile noktalayan Mehmet Özdilek akabinde aldığı eğitimler sonrasında teknik direktörlük kariyerine adım attı. Birçok Anadolu kulübünü çalıştıran ve özelikle de Antalyaspor'da güzel işler yapan Mehmet Özdilek teknik direktörlük döneminde Beşiktaş'tan resmi bir teklif almadığını dile getirdi.

Bir önceki başkanlık seçiminde Serdal Adalı'nın listesinde olduğunu ancak seçimi Hasan Arat'ın kazandığını dile getiren Mehmet Özdilek sözlerini şöyle sürdürdü: "Serdal Adalı yönetiminde profesyonel olarak organizasyon başında olacaktım ama seçimi kaybettik. Serdal Adalı'nın kazandığı bu son seçimde ise başkanla çok ortak noktada buluşamadık. Yola çıkacağınız insanlarla aynı zihniyette aynı düşüncede olmak çok kıymetli. Aslında benlik bir durum yoktu. Neden listede olmadığımı Serdal Başkan'a sormak lazım. Ben her zaman söylüyorum, beni ben yapan en büyük değer Beşiktaş'tır. Beşiktaş benim her zaman hedeflerimden birisi. Zaman ne getirir bilemem ama orada görev almak isterim."

"SAVUNMA HATTINDA SORUNLAR VAR"

Beşiktaş'ın bu seneki transferlerini de yorumlayan Mehmet Özdilek, "Yapılan transferleri çok olumlu buluyorum. Ndidi, Orkun, Abraham, Chery, El Bilal... Beşiktaş zaten son 3 yıldır oyuncu sirkülasyonu konusunda çok yanlış yaptı. Bu da başarısızlıklara neden oldu ve birçok değişim yaşandı. Şimdi Serdal Başkan ile bir yol haritası belirlendi. Ama yeterli değil. Savunma bloğunda büyük problemleri var, Beşiktaş'ın." değerlendirmesinde bulundu.

SERGEN YALÇIN'A ELEŞTİRİ

Ole hocanın gönderilmesinden sonra siyah-beyazlı takımın başına geçen Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını değerlendiren Mehmet Özdilek, "Gerçekçi konuşmak gerekiyor" dedi.

Sürece dair değerlendirmede bulunan Özdilek, "Sergen Hoca ile takıma iyi oyuncular alındı. Alanyaspor maçında bazıları yoktu sorun yaşadılar. Ama sonra takıma Chery, El Bilal, Rıdvan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Jota katıldı. Fakat son Galatasaray maçını kazanması gerekirdi. Maç öncesi 1-1'lik skor deseler iyi. Ama 3 gün önce Şampiyonlar Ligi'nde çok eforlu bir maç oynamış Galatasaray'a karşı 1-0'ı yakalamışsın. En iyi oyuncuları Sanchez kırmızı kart görmüş, 10 kişi kalmışlar. Sonra Singo sakatlanmış. 11'e 10 oyunda bir ara tamamen teslim oldular ve bu durum çok iyi gözükmedi. Bir daha Galatasaray'ı böyle yakalamak kolay değil. Dolayısıyla oradan galibiyetle ayrılsaydı daha güçlü ve moralli bir Beşiktaş olurdu." sözlerini sarf etti.

"G.SARAY, BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNDE"

Şampiyonluk yarışına da değinen Mehmet Özdilek, "Gerçekçi konuşmak lazım. Ekonomik durumlar ve oyuncu kalitesine bakıldığında Galatasaray, Beşiktaş'ın çok önünde. Yakalaması çok zor görünüyor. Ancak teknik adam takımıyla bunlarla mücadele edebilirsin. Bu sene şampiyonluk olmayabilir ama seneye şampiyonluk yarışında çok güçlü bir şekilde Beşiktaş sesini çıkarabilir." diyerek düşüncelerini paylaştı.

"SERGEN YALÇIN'DAN DAHA İSTİKRARLIYDIM"

Sergen Yalçın ile aynı zamanda takım arkadaşı da olan Mehmet Özdilek futbolculuk dönemlerine dair de bazı hatırlatmalarda bulundu. Sergen'in futbolculuğu döneminde istikrarlı olmadığını söyleyen Özdilek, "Sergen, Gordon Milne döneminde bizim Kıbrıs kampına gelmişti. İlk orada izledik. Çok üst düzey yetenekli bir futbolcu idi. Sahada birlikte oynarken güzel işler yaptık. İkimizinde kendine göre yetenekleri vardı. Ama istikrar anlamında çok istikrarlı değildi. İstikrarlı olsaydı çok başka şeyler konuşuyorduk. Türkiye'de birçok takımı dolaştı. O kalitede bir futbolcunun yukarılarda daha güçlü şekilde kalması gerekirdi. Ben ona göre daha istikrarlıydım. İşine daha sahip çıkan, daha saygı duyan ve işinin gerektirdiği şeyleri harfiyen yapan bir yapım vardı. Ve ona göre daha golcüydüm." ifadelerini kullandı.

"TEDESCO PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI"

Fenerbahçe camiası hakkında da konuşan Mehmet Özdilek, "Tedesco ile bu iş olur mu?" sorusuna şöyle cevap verdi: "11 yıl şampiyon olamamanın verdiği baskı camia üzerinde fazlasıyla var. Bu da bir değişim gerektirdi. Ali Koç başkana baktığımız aslında son 2-3 yıldır yapılacak birçok doğru hamle yaptı. Geçen sene dünyanın en iyi 5 teknik adamından birini getirdi. Ama Mourinho ile bile olmadı. Son 3 yılda en doğru dönem İsmail Kartal dönemi idi. 99 puanla ikinci oldular. Ama Galatasaray çok iyi idi. Tedesco'ya gelirsek, takımın başına geldiği günden bugüne bakıyoruz değişen bir şey olmadı. Durumu pamuk ipliğine bağlı."

"OKAN BURUK ARDA TURAN'DAN DAHA İYİ"

Okan Hoca'ya sahip çıkarak, "Türk futbolunun yetiştirdiği en başarılı teknik adam" diyen Mehmet Özdilek, "Okan Buruk'u ilk sıraya koyarım. İkinci sıraya da tartışmasız Arda Turan'ı yazarım. Onların ardından başarılı olmak için çabalayan teknik adamlar var ama Okan ve Arda Hoca bu konuda en üst seviyedeler. Burak Hoca iyi gidiyor, Selçuk Hoca çabalıyor, Emre de öyle ama onların daha zamana ihtiyacı var." dedi.