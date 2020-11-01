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Spor

Mehmet Sepil: Ali Çağın için umutla bekledik

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

DHA01 Kasım 2020 Pazar 13:25 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 13:25
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin ve aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı’nın Başkanı Mehmet Sepil, İzmir’i sarsan 6.6 şiddetindeki deprem felaketinin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Büyük bir üzüntü yaşadığını ifade eden Başkan Sepil, “Maalesef büyük acılar yaşadık. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızın da bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum. Enkaz altındaki insanlarımızın da bir an önce hayata döndürülmesini umuyorum” diye konuştu.

Depremde Göztepe taraftarları Ali Çağın Kaygusuz ve Alp Cengiz’i de yitirdiklerini ifade eden Mehmet Sepil, “Çok üzgünüm, iki taraftarımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Ali Çağın için umutla bekledik. Çok gençti. Maalesef beklediğimiz haberi alamadık. Cenaze işlemleriyle alakalı ailesinden haber bekliyoruz. Camiamızın ve ailesinin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. 

Göztepe'de bir dönem stajyer olarak da çalışan Ali Çağın Kaygusuz, Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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