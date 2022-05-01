Mehmet Sepil taraftarın sesini dinledi

Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Sahibi Mehmet Sepil, taraftarlardan gelen talep üzerine kulüp başkanlığı görevini bıraktıktan sonraki süreçte yaşanan gelişmelerle ilgili Ramazan Bayramı'ndan sonraki hafta bir değerlendirme toplantısı yapacak.

Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığı görevinden 21 Mart'ta istifa eden Sepil'in yerine Murat Yazıcı gelmişti. Yazıcı, kulübün devir sürecinde adaylarla görüşmelerde bulunacağını ve diğer yapılandırma modellerini araştıracağını açıklamıştı.