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Spor

Mehmet Sepil: Tek isteğimiz Hüseyin Göçek'in adil bir yönetim sergilemesi

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

DHA18 Şubat 2021 Perşembe 21:44 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 21:44
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Fenerbahçe karşılaşmasından sonra hakemlerin konuşulmaması gerektiğinin altını çizen Sepil, "Türk futbolunun en çok ihtiyacı olan şey, maçların ardından sporcuların performansının konuşulması ve değerlendirilmesi. Umarım bu hafta oynayacağımız karşılaşmada ve bundan sonra oynanacak tüm karşılaşmalarda hakemler yerine sadece futbol konuşulur.

Tüm isteğimiz bu hafta Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmada Hüseyin Göçek'in adil bir yönetim sergilemesi ve futbolcular ile teknik adamların önüne geçmemesi. Adil yönetilecek bir maçın ardından hakemler değil futbolun güzellikleri konuşulur. Artık doya doya futbolun güzelliklerini konuşmak istiyoruz" dedi.

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