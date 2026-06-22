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Spor

Mehmet Tatlı, Kayseri Atletikspor'da

Kayseri Şekerspor ile şampiyonluk yaşayan Mehmet Tatlı, yeni sezonda Kayseri Atletikspor ile anlaştı.

IHA22 Haziran 2026 Pazartesi 10:12 - Güncelleme:
Mehmet Tatlı, Kayseri Atletikspor'da
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Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Atletikspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Mavi siyahlılar 2025-2026 sezonunda Kayseri Şekerspor forması ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncu Mehmet Tatlı'yı kadrosuna kattı. İç ve dış transferde çalışmalarını sürdüren Kayseri Atletikspor bu hafta içi diğer anlaşmaya vardığı isimleri tek tek açıklaması bekleniyor. Hem amatör olarak hem de profesyonel olarak birçok takımda forma giyen 1995 doğumlu Mehmet Tatlı, yeni sezonda Kayseri Atletikspor'un başarısı için ter dökecek.

Mavi siyahlı kulüpten yapılan açıklamada; "Hoş geldin Mehmet Tatlı. Daha önceki sezonlarda Süper Lig dahil çeşitli profesyonel takımlarda görev almış, 1995 doğumlu futbolcu Mehmet Tatlı önümüzdeki sezon Kayseri Atletikspor forması için mücadele edecek" denildi.

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